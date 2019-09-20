«Под контролем государства»: в Госдуме раскрыли суть нового закона о здоровом питании в школе

Школы обяжут обеспечить учеников младших классов здоровым питанием Подробнее

«Видимо, чтобы красиво назвать, по большому счету. Мы же все за то, чтобы наши дети питались правильно, чтобы пища была здоровая. Сам закон внутри себя кроме общих формулировок ничего не содержит», — заявил Куринный.

Впрочем, он объяснил, что в законе невозможно прописать каждый конкретный продукт. К нему в дальнейшем примут определенные подзаконные акты. Документ закрепит основные принципы здорового питания и его не получится трактовать двояко. Принципы здорового питания разрабатывают специализированные учреждения: научно-исследовательские институты, ФИЦ питания и другие подразделения.

«Это безопасная пища, состоящая из натуральных продуктов, не содержащих ГМО. Самый большой плюс такого закона — это бесплатность питания для всех детей по стране, безотносительно льгот, независимо от места проживания, независимо от уровня доходов. Все дети в начальной школе будут питаться бесплатно за счет государства и под контролем государства», — добавил депутат.

Ранее в Государственную Думу внесли закон о здоровом питании для школьников младших классов и детсадовцев. Авторами проекта стали председатель Нижней палаты Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.