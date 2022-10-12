«Под его руководством спецоперация завершится успешно». Кадыров поздравил генерала Суровикина с днем рождения | 360°

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«Под его руководством спецоперация завершится успешно». Кадыров поздравил генерала Суровикина с днем рождения

Глава Чечни Кадыров поздравил генерала Суровикина с днем рождения

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина. Он выразил уверенность, что под руководством генерала боевые действия завершатся успешно.

«За это время ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме, патриотизме. Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно, а если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам, в чем я не сомневаюсь», — сказал глава республики в аудиообращении, опубликованном в Telegram-канале.

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По словам Кадырова, с террористами всех мастей необходимо расправляться жестко. Он подчеркнул, что сейчас Украина находится под управлением настоящих фашистов, поэтому Россия должна показать свою силу и мощь. Глава Чечни призвал освободить украинский народ от нечисти и проклятой политики Запада.

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«На каждую пулю, пролетевшую нашу границу, мы должны ответить жестким и дерзким ударом, чтобы навсегда отбить желание шутить с Россией», — отметил он.

Кадыров поздравил Суровикина с днем рождения и пожелала ему успехов, здоровья и реализации всех идей. Ранее генерала поздравил президент России Владимир Путин.

Рамзан Кадыров

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