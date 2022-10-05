Почти 90% жилого фонда Самары получило отопление | 360°

Все новости
Важное
05 октября 2022, 13:14
Песков назвал очень важным событием расширение территорий России
Подмосковье
05 октября 2022, 13:10
Школьники из Подольска передали письма поддержки участникам военной спецоперации
Реклама
Эксклюзив
05 октября 2022, 13:09
«Попала в группу смерти». Москвичка рассказала о попытках самоубийства своей дочери
Подмосковье
05 октября 2022, 13:08
Ферма в Серебряных Прудах получила землю на льготных условиях для выращивания картофеля и зерновых
Здоровье
05 октября 2022, 13:04
Медики выявили 23 757 новых случаев коронавируса за сутки в России
Спецоперация
05 октября 2022, 13:03
Российские войска добились локальных успехов на Угледарском направлении — Пушилин
Подмосковье
05 октября 2022, 13:02
Количество сдаваемой макулатуры выросло в Подмосковье
Подмосковье
05 октября 2022, 12:58
Эксперты рассказали о переменах на рынке жилья в Подмосковье
Важное
05 октября 2022, 12:56
Нобелевскую премию по химии получили три ученых