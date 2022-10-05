Почти 90% жилого фонда Самары получило отопление | 360°

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Почти 90% жилого фонда Самары получило отопление

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Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко заявил, что отопление получило 89% жилых домов города. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Он отметил, что отопительный сезон официально начался 27 сентября. В прошлом году за тот же период к теплу было подключено на 16% домов меньше.

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«Сегодня у нас в планах подключить оставшийся жилищный фонд, а затем начать точечную работу», — подчеркнул Василенко.

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Отопление

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