Почти 600 км дорог построят в Москве в ближайшие 10 лет

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что до 2032 года в столице планируется построить 590 километров дорог. Об этом сообщила НСН.

«Сегодня прорабатывается план транспортного развития города на два пятилетних периода с 2023 по 2027 и с 2028 по 2032 годы, в том числе в части развития новых радиальных и вылетных магистралей», — рассказал Бочкарев.

За это время в городе появится 117 транспортных сооружений и 92 внеуличных пешеходных перехода. Строительство новых объектов повысит уровень комфорта жизни в Москве и улучшит транспортную доступность различных районов города, заключил чиновник.