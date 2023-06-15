Власть 15 июня 2023, 08:20 Почти 20 стран выразили желание присоединиться к БРИКС — Рябков Замглавы МИД Рябков: почти 20 стран готовы присоединиться к БРИКС РИА «Новости»

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Число желающих войти в БРИКС постоянно растет, и уже увеличилось почти до 20. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии ТАСС.

«Список претендентов на вхождение в объединение продолжает пополняться. Количество государств, заинтересованных в том, чтобы войти в состав этого объединения, приближается к двум десяткам», — сказал он.

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По его словам, такое положение дел показывает возрастающую роль БРИКС в мире как объединения единомышленников.

Накануне стало известно, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Посол России в Каире Георгий Борисенко объяснил, что эта страна заинтересовалась возможностью организации перейти на свою валюту.

Саммит БРИКС планируют провести в августе этого года в Йоханнесбурге. Власти ЮАР считают, что из-за внешнеполитической ситуации его лучше перенести в Китай. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании приехать на мероприятие, организаторы пока не дали ему ответ.