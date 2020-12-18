Почти 2 тысячи незаконных гаражей за год снесли власти Санкт-Петербурга

Шесть гаражных комплексов на 1143 гаража и 582 незаконных гаража с начала года выявили и снесли специалисты комитета по контролю за имущество Санкт-Петербурга.

В пресс-службе комитета сообщили «Невским новостям», что проверки и снос нелегальных строений носят регулярный характер. Например, в конце ноября в Выборгском районе города был освобожден земельный участок размером 230 квадратных метров, незаконно использовавшийся под ресторан. Землепользователи оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Массовый снос гаражей проводился и в подмосковном Одинцово. Вместо почти сотни строений было обустроено 200 машино-мест и детские площадки.