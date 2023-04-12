Власть 12 апреля 2023, 17:26 Почетный консул Португалии Акасио Феррейро прекратит работу в Нижегородской области

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В Нижегородской области прекратит свою работу почетный консул Португалии Акасио Феррейро. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Министерство иностранных дел России уже приняло решение об отзыве документа, удостоверяющего признание консула государством пребывания. В московское посольство и МИД Португалии уже отправили соответствующие ноты. Акасио Антонио Баштуш Дурайш Феррейра был почетным консулом, начиная с июля 2015 года.

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