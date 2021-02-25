Почему Запад не отменит антироссийские санкции? Объяснили в Совфеде

Глава Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале объяснил, почему Запад не отменит ограничения, введенные против России. Сенатора процитировала «Экономика сегодня».

Парламентарий заметил, что ни Штаты, ни Евросоюз не устраивает независимость политики Москвы. Запад использует санкционные механизмы, поскольку невозможно изменить баланс сил на международной арене без риска развязать вооруженный конфликт.

«В этой ситуации Запад просто ничего не может „предложить“ России и ее элите, кроме как начать отменять санкции, то есть по сути согласиться с воссоединением России с Крымом и отказаться от нынешней однозначной поддержки Киева», — заметил Пушков.

По его словам, этого Запад сделать не может, так как много ресурсов уже инвестировано в противостояние с РФ.