Почему стоит прийти и проголосовать за поправки в Конституцию. Объяснили в видеоскетче

Федеральное агентство новостей создало серию роликов о поправках в Конституцию. Голосование по ним назначено на 1 июля 2020 года.

Безусловно, это событие станет судьбоносным для России и позволит определить жизнь страны на десятилетия вперед.

Стоит отметить, фактически голосование начнется за неделю до обозначенной даты. Одна из поправок предлагает закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Наиболее объективно предложенная инициатива описывается в небольшом скетч-ролике ФАН.

Кроме того, в 72 статье Конституции планируется закрепить «защиту семьи, материнства, отцовства и детства». По данным социологического опроса, проведенного ВЦИОМ, конституционные поправки одобрили 61% россиян. Все они собираются принять участие во всенародном голосовании.