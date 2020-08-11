Парламентарий заметил, что немецкие партнеры борются за газопровод прежде всего из-за своих интересов, поскольку в него вложены миллиарды долларов.

«Немцы прекрасно понимают, если сейчас они откажутся от этого проекта, то уже никогда его не вернут», — цитирует Пушкова «Вечерняя Москва».

Он напомнил, что Штаты угрожают рестрикциями не только немецким предприятиям, но и государственным структурам. Поэтому в ФРГ звучат призывы к ответным санкциям, поскольку немцы устали от «нахраписто-наглого стиля» Вашингтона.