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    11 августа 2020, 12:28

    Почему ФРГ борется со Штатами за «Северный поток — 2»? Объяснил Пушков

    Артур Блянихов

    Сенатор Алексей Пушков разъяснил «Российской газете», почему Берлин защищает газопровод «Северный поток — 2» от Соединенных Штатов.

    Парламентарий заметил, что немецкие партнеры борются за газопровод прежде всего из-за своих интересов, поскольку в него вложены миллиарды долларов.

    «Немцы прекрасно понимают, если сейчас они откажутся от этого проекта, то уже никогда его не вернут», — цитирует Пушкова «Вечерняя Москва».

    Он напомнил, что Штаты угрожают рестрикциями не только немецким предприятиям, но и государственным структурам. Поэтому в ФРГ звучат призывы к ответным санкциям, поскольку немцы устали от «нахраписто-наглого стиля» Вашингтона.

    Новости SMI.FM