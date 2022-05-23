Володин: санкции против России ударили по тем, кто их ввел

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил цены на бензин в разных странах. Он пришел к выводу, что санкции против России негативно сказались в первую очередь на самих странах-инициаторах.

По его данным, стоимость бензина в апреле выросла: в Австралии — 30,3%, США — 27,6%, Канаде — 22,2%, странах Евросоюза — 19,3%.

Володин заявил, что такой скачок в последний раз был зафиксирован во время энергетического кризиса в 70-х годах. Также он обвинил в произошедшем президента США Джо Байдена и некоторых его коллег из европейских стран.

«Что касается нашей страны, вред, который нанесли санкции экономике России, недружественным государствам придется компенсировать», — заключил Володин.

Ранее СМИ заявили, что в результате роста цен США столкнулись с «энергетическим кошмаром». Подорожал не только бензин, но и газ. Это привело к увеличению затрат на многое другое: отопление домов, приготовление пищи, производство и так далее.