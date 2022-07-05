Депутатов Госдумы распределили по рейтингу полезности

Политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин составили рейтинг «Коэффициента полезности депутатов Госдумы». Как сообщил ТАСС, народных избранников специалисты оценили по активности во время заседаний, количеству упоминаний в СМИ, возможности мобилизации сторонников и работе в регионах.

В тройку лидеров вошли глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Политологи подчеркнули, что не учитывали в рейтинге спикера Госдумы Вячеслава Володина, а также лидеров всех парламентских фракций.

Авторы исследования отметили, что среди лидеров самый большой рост показала Анна Кузнецова. Она поменяла восьмое место в предыдущей версии доклада на третье, потеснив Павла Крашенинникова, который опустился на четвертое место.

В рейтингах, разделенных по категориям, ведущая тройка из Хинштейна, Нилова и Кузнецовой заняла первое место по медийной активности.

Самое большое количество сторонников имеют депутаты Виктор Водолацкий, Леонид Ивлев и Олег Матвейчев. Самыми активными народными избранниками по законотворческой деятельности оказались Николай Коломейцев, Анна Кузнецова и Алексей Куринный.

Высшие оценки за работу в регионах получили Александр Хинштейн, Павел Крашенинников, Отари Аршба.

В итоговом заключении авторы доклада отметили, что основной повесткой весенней сессии Госдумы стала помощь Донецкой и Луганской народным республикам, а также противодействие санкционной политике со стороны западных стран. Все это привело к активной и слаженной работе всего депутатского корпуса.

Весной в Госдуму внесли 595 законопроектов, из которых прошли третье чтение, получили одобрение Совета Федерации и подписаны президентом 90.