Предложено брать с экоавтомобилей сбор за проезд по дорогам России

Владельцы экологичных автомобилей сейчас не платят за пользование дорожной инфраструктурой. При этом наравне с обычными машинами экомобили оказывают на нее негативное воздействие. Минтранс предложил ввести акциз на экологичное топливо и обязать владельцев электромобилей платить за проезд по дорогам по принципу «пользователь платит».

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства, направленное в правительство. В Минэкономразвития отметили, что пока распространение экотранспорта в России требует стимулирующих мер. Реализация предложенных Минтрансом мер приведет к уменьшению спроса на экомобили. Предложения можно будет считать оправданным только в том случае, если использование электромобилей станет массовым.

Пресс-служба кабмина подтвердила изданию получение подобного письма. Сейчас документ находится на проработке вопроса.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил, что пробег на электромобилях сейчас беспрецедентно дешев, так как его владельцы акциз не платят. Но экомобили пока неудобны в эксплуатации в основном из-за отсутствия зарядных станций. Шкуматов объяснил, что в случае введения предложенных Минтрансом мер такие машины станут невыгодными.

«Если же появится покилометровая оплата проезда для авто на альтернативных видах топлива, получится, что они будут платить за проезд вообще по любой дороге», — объяснил Шкуматов.

Директор Центра экономики транспорта ВШЭ Татьяна Кулакова пояснила, что предложение Министерства транспорта о платных дорогах поменяет не только транспортную систему, но и налоговую.