ПМЭФ-2021 не отменят

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не планируют отменять или переносить в связи с ростом заболеваемости ковидом в Санкт-Петербурге. К мероприятию готовятся в тесном контакте с Роспотребнадзором.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности и ограничения во время проведения экономического форума. Поэтому пока никаких изменений, все идет своим чередом», — передал ТАСС слова Пескова.

ПМЭФ в 2021 году пройдет 2–5 июня в очном формате в выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Ранее опубликовали программу Форума креативного бизнеса и «Лекарственная безопасность», которые пройдут в рамках ПМЭФ-2021. Полную программу форума опубликовали на сайте мероприятия. Официальным перевозчиком форума традиционно стала авиакомпания «Аэрофлот». На время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в городе будут работать мобильные аварийные бригады.