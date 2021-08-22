Плуготаренко рассказал Путину о решении проблемы кадрового голода

Президент России Владимир Путин встретился с кандидатами в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия». В мероприятии принял участие директор РАЭК, член Центрального штаба ОНФ, руководитель конкурсов «Цифровой прорыв» и «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» Сергей Плуготаренко.

Встреча проходила 22 августа в Музее Победы на Поклонной горе. Среди участников мероприятия были представители федеральной «пятерки» списка и новые кандидаты. Во время своего выступления Плуготаренко затронул тему кадрового голода. Он отметил важность проектов «Цифровой прорыв» и «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» в решении проблемы.

По словам руководителя конкурсов, к 2024 году экономике России потребуется до полумиллиона цифровых специалистов. На помощь приходит отрасль, которая умеет сама готовить, находить, удерживать специалистов. Государство не создает им альтернативу, а поддерживает.

«Так случилось с проектами, за которые я особенно горд, потому что я к ним причастен. Это Всероссийский конкурс для ИТ-специалистов „Цифровой прорыв“, который проводит АНО „Россия — Страна возможностей“ и которым я руковожу уже второй год. Новый проект, запущенный в этом году: „Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту“», — рассказал Плуготаренко.

Он добавил, что за четыре года пройдет 200 мероприятий российского и международного масштаба. Директор РАЭК подчеркнул важность и правильность того, что инициативы от бизнеса поддерживаются государством.

«Если эти меры будут реализованы — мы как минимум справимся с кадровым голодом, обеспечим российскую экономику крутыми цифровыми специалистами до 2025–2030 годов и будем готовы к новым вызовам. Россия сможет быть в топ-пять мировых IT-держав. А специалистам будет очень комфортно и перспективно жить и работать в России», — заявил Плуготаренко.

Озвученные идеи поддержал президент страны. Путин выразил уверенность, что эти инициативы будут востребованы, а все планы и проекты будут реализованы. Он подчеркнул, что в России приняли ряд очень серьезных решений в сфере налогообложения, в выплатах в социальные фонды для того, чтобы поддержать высокотехнологичные отрасли экономики.

«И будем делать это дальше, настраивая всю систему таким образом, как вы правильно сейчас сказали, чтобы и отрасль развивалась, и чтобы людям здесь было интересно работать и они не тянулись бы куда-то на сторону, а реализовывали все свои лучшие качества в нашей стране», — заключил Путин.