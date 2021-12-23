«Плевать они хотели на крымчан и демократию»: Путин про озабоченность Запада Крымом

Жители Крыма на референдуме приняли решение о присоединении к России. Это проявление демократии. Но при этом страны Запада пытаются решить свои геополитические вопросы, вводя санкции против полуострова и называя его «оккупированной территорией». Об этом заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в действиях западных стран, с одной стороны, можно увидеть некий абсурд, когда жителей «оккупированной» территории дополнительно наказывают санкциями.

«Ответ один: плевать они хотели на крымчан и демократию, они решают свои геополитические вопросы», — объяснил поведение иностранных государств Владимир Путин.

Президент отметил, что работа над всеми нерешенными проблемами Крыма идет и продолжится.

«Мы будем заниматься развитием инфраструктуры городов — и не только прибрежных. Будем продолжать строить лечебные заведения, детские сады, заниматься реновацией жилья. Мы обязательно будем на системной основе решать все проблемы Крыма. Что касается мобильной связи — как и по другим направлениям, найдем способ обеспечения людей», — пообещал российский лидер.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года. Подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за включение в состав России.