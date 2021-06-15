Плату за утилизацию мусора для бизнеса предложили удвоить

В Минприроды России предложили с 2022 года обязать производителей перерабатывать 100% упаковки. Если они не достигнут этого показателя, ведомство просит взимать двойной экосбор. Сейчас норматив достигает 30%. Поправки будут внесены в закон «Об отходах производства и потребления».

Представители бизнеса сообщили газете «Известия», что норма вызовет рост себе стоимости продукции. При этом, таких жестких правил нет, например, в ЕС. Норматив по переработке упаковки составит 70% только к 2030 году. Однако в Минприроды считают, что двойной экосбор платить не придется, так как законопроект будет скорректирован. Обсуждаемая норма коснется только некоторых товаров. В частности, шин.

Исполнительный директор ассоциации «Промышленность за экологию» Любовь Меланевская разъяснила изданию, что двойной экосбор придется платить производителям товаров и продукции в упаковке, юридическому лицу. По ее мнению, бизнесу придется дважды платить и за неисполнение норматива по упаковке. В отрасли ждут уточнения министерства по поводу предложенных к закону поправок.

«Задачи собирать с производителей большую сумму, в двойном размере — нет. Норматив будет увеличиваться вдвое для отдельных групп товаров (например, шин) и только для тех компаний, которые не участвуют в самостоятельной утилизации отходов, — сказали изданию в пресс-службе Минприроды. В ведомстве также подсчитали, что цена товаров вырастет максимум на 1,5%.

Правительство хочет путем поправок к закону к 2030 году вдвое сократить объем мусора за счет вторичного использования упаковки.

Представитель ассоциации «СКО Электроника — утилизация» Антон Гуськов заявил «Известиям», что Минприроды может создать дополнительные риски для добросовестных производителей, которые уже занимаются или планируют заняться переработкой. По его мнению, уплата двойного экосбора оттолкнет часть компаний от самостоятельной утилизации. Бизнесу будет выгоднее сразу уплатить налог.

«Получается, что предложенный подход не будет способствовать достижению главной цели: снизить захоронение мусора на полигонах за счет переработки части отходов». — подчеркнул эксперт.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что для дачников региона после жалоб в соцсетях и на портале «Добродел» будут установлены дополнительные мусорные контейнеры.