Платформой для переговоров Путина и Байдена назвали желание США слушать Россию | 360°

Власть 30 октября 2022, 12:07 Платформой для переговоров Путина и Байдена назвали желание США слушать Россию Песков: желание США слушать озабоченности РФ стало бы платформой для переговоров flickr

Читать 360tv в

Основанием для вероятных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом могло бы стать желание Белого дома прислушаться к озабоченностям РФ. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Желание США прислушиваться к озабоченности России стало бы платформой для переговоров Путина и Байдена», — заявил официальный представитель Кремля.

Реклама

По его словам, США нужно найти желание вернуться к состоянию на январь 2022 года и спросить себя о том, что же предлагает российская сторона.

Реклама

«Может быть, сесть за стол переговоров? Я говорю про проекты безопасности, которые передавали в Вашингтон и Брюссель», — добавил Песков.

В январе Россия направила США пакет предложений касаемо предоставляемых стране гарантий безопасности, сообщили «Дни.ру».

Песков отмечал, что Владимир Путин до начала специальной операции на Украине был готов пойти на переговоры с США и НАТО.