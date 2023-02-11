Власть 11 февраля 2023, 04:02 Планы Запада нанести поражение России сорвались — Антонов Посол РФ в США Антонов: планы Запада нанести стратегическое поражение России сорвались YouTube

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Планы коллективного Запада нанести стратегическое поражение России сорвались, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном собрании в российском диппредставительстве по случаю Дня дипломатического работника. Его слова привел ТАСС.

«На нас ополчился весь западный мир. Однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны», — заявил Антонов.

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За последний год Россия значительно перестроила экономику, усилила военную мощь и укрепила сотрудничество с большинством государств. Посол отметил, что даже название страны хотят «вырезать с политической карты мира».

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«Изо дня в день российские дипломаты ощущают стремление недругов подорвать многовековую дружбу со странами Содружества Независимых Государств, а также Азии, Африки, Латинской Америки», — добавил Антонов.

При этом Москва не отказалась от своих целей. Одна из основных — формирование демократического миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Антонов добавил, что каждый сотрудник дипломатической службы вдали от Родины делает максимум возможного, чтобы «укрепить авторитет и престиж России».