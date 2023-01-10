Власть 10 января 2023, 07:24 Планы Украины вступить в Евросоюз назвали в России агонией Депутат Шеремет сравнил с агонией планы ускорить вступление Украины в Евросоюз Unsplash

Читать 360tv в

Депутат Госдумы Крыма Михаил Шеремет посчитал агонией стремление киевского режма ускорить вступление Украины в Европейский союз. Об этом написало РИА «Новости».

Он считает, что отсутствие достаточного количества помощи от Запада и уважения у «многократно обманутого населения и украинской армии» не позволит президенту Владимиру Зеленскому остаться у власти.

Реклама

«Для Зеленского и его окружения этот год станет последним, так и не позволившим ему реализовать свои диктаторские мечты и амбиции», — отметил парламентарий.

Реклама

Депутат Верховной рады от группы «Доверие» Лариса Билозир сообщала, что переговоры о вступлении в Евросоюз состояться весной. Она рассказала, что в феврале пройдет саммит Украина — ЕС, где обсудят планы на 2023 год.

Ранее экономист и экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал конец режима Владимира Зеленского. По словам эксперта, это произойдет, когда Конгресс США раскроет коррупционную схему в поставках оружия киевскому режиму.