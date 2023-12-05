Власть 05 декабря 2023, 12:29 Планы Путина на вторник раскрыли в Кремле Путин 5 декабря проведет заседания наблюдательного совета «Движения первых» РИА «Новости»

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Во-вторник, 5 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в заседании наблюдательного совета «Движения первых». О планах главы государства рассказал на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на традиционном брифинге.

Он напомнил, что 5 декабря в России отмечают День волонтера. Поэтому во вторник российский лидер будет заниматься делами детей и молодежи.

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«Путин проведет заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи», — уточнил Песков.

«Движение первых» появилось в июле 2022 года по инициативе руководства страны. Главными целями организации является воспитание подростков, формирование у подрастающего поколения традиционных ценностей. Число его участников превышает один миллион человек.