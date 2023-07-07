Власть 07 июля 2023, 13:16 Планы публичных встреч Путина с участниками СВО раскрыли в Кремле Песков заявил, что Путин часто общается с участниками СВО непублично РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин часто встречался с участниками специальной операции, но не всегда такие мероприятия становились достоянием общественности. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Путин часто общается с участниками боевых действий, но такую информацию мы не всегда „опубличиваем“. Пока не планируется каких-то публичных мероприятий, но президент эту практику продолжит, нет сомнений», — сказал он.

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Песков признался, что ему не известно ничего о том, что глава государства может начать рассылать благодарственные письма отличившимся военнослужащим на поле боя.

Ранее Путин на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым заявил, что в вопросе поддержки семей задействованных в специальной операции военнослужащих важно не жадничать.