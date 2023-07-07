07 июля 2023, 13:16
Планы публичных встреч Путина с участниками СВО раскрыли в Кремле
Песков заявил, что Путин часто общается с участниками СВО непублично
Президент России Владимир Путин часто встречался с участниками специальной операции, но не всегда такие мероприятия становились достоянием общественности. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«Путин часто общается с участниками боевых действий, но такую информацию мы не всегда „опубличиваем“. Пока не планируется каких-то публичных мероприятий, но президент эту практику продолжит, нет сомнений», — сказал он.
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Песков признался, что ему не известно ничего о том, что глава государства может начать рассылать благодарственные письма отличившимся военнослужащим на поле боя.
Ранее Путин на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым заявил, что в вопросе поддержки семей задействованных в специальной операции военнослужащих важно не жадничать.
Дмитрий Песков
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Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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