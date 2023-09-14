Власть 14 сентября 2023, 14:26 Планы НАТО внедриться в АТР назвали опасными для региона Лавров: планы блока НАТО внедриться в АТР несут опасность для региона

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Планы Североатлантического альянса оказывать влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) опасны для этой части планеты. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

«Особую опасность, конечно, представляют открытые планы НАТО внедриться сюда (в АТР — прим. ред.) и устанавливать здесь свои порядки», — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции, которая прошла по итогам его встречи с коллегой из Мьянмы Тан Све.

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Лавров отметил, что на недавнем Восточноазиатском саммите все государства региона поддержали сохранение асеаноцентричной архитектуры. По словам главы российского МИД, страна будет и дальше выступать за такой расклад сил.

Министр вместе с Тан Све обсудили во время переговоров в Москве сотрудничество между центральными банками России и Мьянмы. Также страны намерены развивать взаимодействие в сферах энергетики, гражданской авиации, космической деятельности, мирного атома и других.