Планы Киева по «возвращению» полуострова сочли в Крыму бессмысленными

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель обсудил с РИА «Новости» планы руководства Незалежной «вернуть» полуостров путем привлечения международных организаций и других государств.

Гемпель назвал планы Киева бессмысленными и напомнил, что все давно воспринимают Крым как законную территорию России. Поэтому, по мнению дипломата, Украине надо выстраивать с РФ добрососедские отношения, а не устраивать «политический цирк».

«Никто и никогда не станет всерьез претендовать на часть территории России», — цитируют парламентария «Дни.ру».