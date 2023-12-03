Власть 03 декабря 2023, 13:47 Плановые проверки в соцучреждениях заменят на профилактические визиты Мишустин: плановые проверки в соцучреждениях заменят профилактическими визитами РИА «Новости»

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Правительство запланировало снизить в 2024 году административную нагрузку на организации здравоохранения, социального обслуживания и общественного питания детей. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, заменяющее плановые проверки на профилактические визиты. Об этом сообщил сайт правительства.

Мишустин напомнил, что профилактические визиты проводились только в школах и детских садах. По его словам, с 2024 года перечень соцучреждений для таких проверок увеличится.

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«Теперь эта практика распространится в том числе на больницы, поликлиники, детские дома-интернаты, которые отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска», — указал председатель правительства.

Профилактический визит будет занимать один день. По итогам этой проверки должностные лица смогут выдавать предписание об устранении нарушений.

Ранее Мишустин перечислил главные задачи правительства в 2024 году. По его словам, приоритетом для России является укрепление технологического суверенитета и финансовой устойчивости, помощь семьям с детьми, а также развитие образования и медицины.