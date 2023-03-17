Власть 17 марта 2023, 16:58 Плановые проверки только опасных предприятий сохранили в России на восемь лет Премьер Мишустин: плановые проверки сохранят только для опасных предприятий до 2030 года РИА «Новости»

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Российские компании освободили от проведения плановых проверок до 2030 года. Исключение сделали только для предприятий, входящих в категории высокого и чрезвычайного риска. О подписании такого постановления премьер-министр Михаил Мишустин объявил на заседании правительства.

Он подчеркнул, что снизить административную нагрузку на хозяйствующие субъекты поручил президент России Владимир Путин.

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«В ближайшие восемь лет плановые проверки проведут только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. Соответствующее постановление подписано», — привела слова Мишустина пресс-служба правительства.

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Премьер-министр добавил, что вместо плановых проверок в образовательных учреждениях, которые входят в группу риска, сотрудники контролирующих органов проведут профилактические визиты. В случае выявления нарушений руководители организаций получат предписания для их устранений.

С инициативой плановых проверок компаний, чья работа не связана с высокими рисками, выступил президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме в июне 2022 года. Правительство по поручению главы государства выпустило постановление об отмене проверок бизнеса на 2023 год.