В России могут ввести плановую проверку электропроводки в квартирах

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева предложила ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. По ее мнению, стоит также предусмотреть привлечение к персональной ответственности проверяющих лиц.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Сейчас состояние проводки проверяется дважды в год, за ее работоспособность и безопасность отвечают жильцы. Неисправность электросетей часто приводит к замыканиям и 80-90% пожаров в жилом фонде, отметил главный инженер компании по строительству и монтажу линий электропередач «Олармик» Михаил Аристов.

Он добавил, что средний срок службы проводки не превышает 30 лет. Из-за больших нагрузок от современных электроприборов она может выйти из строя быстрее.

Член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов признал идею проведения проверок проводки в квартирах достойной внимания.

«Граждане не обладают достаточными навыками, чтобы самостоятельно следить за состоянием электросетей в квартирах. Контроль должны осуществлять специализированные организации. Заставить человека заменить проводку невозможно, но предупредить о ее состоянии нужно», — заявил Гарипов.

Директор Института развития правового общества Дарья Гладыш напомнила, что квартиры являются частной собственностью, но контроль за ее состоянием нужен, так как состояние электропроводки влияет на сохранность жизни и здоровья соседей.

«Ввод плановых проверок практически невозможен из-за права собственности граждан на квартиру, в том числе, электросети и оборудование. Логичнее ужесточить ответственность людей за проблемы с проводкой, особенно после перепланировок», — сказала директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко предложил сначала решить, за чей счет будет осуществляться контроль.

По данным Михаила Аристова, средняя стоимость таких работ оптом составляет одну тысячу рублей на квартиру. В частном порядке услуга может быть дороже.