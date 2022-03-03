Планку «налога на роскошь» для авто в России захотели поднять до 10 миллионов рублей

В России могут повысить минимальную планку «налога на роскошь» для легковых автомобилей. Ее планируют поднять с трех до 10 миллионов рублей.

Поправки в Налоговый кодекс разработали в Минпромторге РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. Министерство собирается в ближайшее время внести документ на рассмотрение в правительство. Нововведения распространят на машины, купленные с 1 января 2022 года.

Минпромторг подчеркнул, что до вступления поправок в силу он обязан опубликовать перечень авто дороже трех миллионов рублей на официальном сайте. Документ носит информационный характер и не повлечет за собой «установление повышающего коэффициента налога» на машины стоимостью от трех до 10 миллионов рублей.

Проект, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на близкий к министерству источник, хотят рассмотреть по «ускоренной процедуре».

Планку в три миллиона рублей установили в 2014 году. За это время средняя стоимость автомобиля в РФ выросла более чем на 80%. По действующему законодательству автовладельцы в России, чьи транспортные средства стоят три-пять миллионов рублей, платят транспортный налог с коэффициентом 1,5.