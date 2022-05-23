План развития Северного морского пути утвердят в России к 1 августа

Правительство России к 1 августа утвердит план развития Северного морского пути до 2035 года. Поручение отдал президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросу развития Арктической зоны РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

К Росатому перейдут централизованные полномочия по развитию Северным морским путем. Законопроект в кабмине должны подготовить к 15 июля.

Глава государства также поручил правительству рассмотреть вопрос о возможности компенсации для малого и среднего бизнеса за счет бюджетных средств половины ставки по кредитам. Речь идет о займах, полученных на обеспечение поставок, работ или оказание услуг для реализации приоритетных проектов в Арктической зоне.

«В целях обеспечения надежной и безопасной перевозки грузов по Северному морскому пути разработать и утвердить план развития Северного морского пути на период до 2035 года», — указано в документе.

В плане в том числе учтут сроки и объем поставок ледоколов, грузовых судов ледового класса, аварийно-спасательного флота и комплектующих, необходимых для их строительства — в целях обеспечения грузопотока.

Строительство судов аварийно-спасательного флота при этом должны начать не позднее 2025 года.