Власть 12 сентября 2023, 12:02 План развития авиации на Дальнем Востоке подготовят к 1 марта Путин поручил кабмину к весне создать план развития авиации на Дальнем Востоке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский кабмин должен подготовить к 1 марта 2024 года план по модернизации и развитию авиаперевозок на Дальнем Востоке. Такое указание дал президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ.

«Прошу правительство до 1 марта будущего года подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного региона», — сказал он.

Реклама

По словам Путина, этот план должен охватить модернизацию существующих аэропортов и строительство новых. Также речь идет об улучшении стандартов для работы малой авиации, поставки российских вертолетов и самолетов.

Глава государства особо подчеркнул, что необходимо сделать авиаперелеты более доступными. Этого можно достичь с помощью уменьшения расходов авиаперевозчиков на лизинг лайнеров.

Путин рекомендовал придерживаться тактики, благодаря которой к 2030 году пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока вырастет по крайней мере до четырех миллионов человек в год.