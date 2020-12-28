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    28 декабря 2020, 10:58

    План по реформе органов власти утвердили в правительстве России

    Екатерина Шамина

    Российское правительство утвердило план по реформе федеральных органов власти. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
    План по реформе органов власти утвердили в правительстве России

    «Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует правительство», — сообщается в постановлении.

    В результате оптимизации упразднят 74 подразделения, выполняющих обеспечивающую функцию, сократят 37 заместителей руководителей федеральных органов. Деньги, которые удастся сэкономить благодаря реформе, останутся в фондах оплаты труда.

    По мнению вице-премьера Дмитрия Григоренко, систему госуправления нужно совершенствовать, чтобы она стала более функциональной. Планируется исключить конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность, качество решений и размывают ответственность.

    С помощью реформы также планируется сбалансировать количество руководителей и подчиненных. Григоренко считает, что структура не может работать эффективно, где заместитель руководителя федерального органа курирует структурное подразделение, где работает всего 10 человек.

    В ноябре 2020 года была анонсирована реформа госаппарата правительства. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что она должна начаться 1 января и занять три месяца.