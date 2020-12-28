План по реформе органов власти утвердили в правительстве России

«Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует правительство», — сообщается в постановлении.

В результате оптимизации упразднят 74 подразделения, выполняющих обеспечивающую функцию, сократят 37 заместителей руководителей федеральных органов. Деньги, которые удастся сэкономить благодаря реформе, останутся в фондах оплаты труда.

По мнению вице-премьера Дмитрия Григоренко, систему госуправления нужно совершенствовать, чтобы она стала более функциональной. Планируется исключить конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность, качество решений и размывают ответственность.

С помощью реформы также планируется сбалансировать количество руководителей и подчиненных. Григоренко считает, что структура не может работать эффективно, где заместитель руководителя федерального органа курирует структурное подразделение, где работает всего 10 человек.

В ноябре 2020 года была анонсирована реформа госаппарата правительства. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что она должна начаться 1 января и занять три месяца.