Россия и Белоруссия подготовят план интеграции к 8 декабря

«Мы постараемся свести общий набор решений, нашу работу действительно к 8 декабря», — сказал он по итогам переговоров с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом.

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До конца недели белорусский кабмин представит «новые версии дорожных карт, где будут сведены результаты сегодняшней работы», уточнил Медведев.

На базе этих новых версий премьер-министры проведут еще одно обсуждение — по телефону или на личной встрече.

«Позиции буквально каждый день сближаются», — отметил российский премьер.

Он добавил, что в конечном счете план интеграции должны одобрить президенты обоих государств, «для того, чтобы положить начало еще более существенной работе по подготовке изменения в законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь».

В свою очередь, Румас заявил, что «дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества», передало агентство БЕЛТА. К этим вопросам белорусский премьер отнес формирование цен на нефть и газ, реализацию налогового маневра в России, а также «барьеры по доступу товаров на внутренние национальные рынки» и неравные условия поддержки производителей.