Пятерых новых министров предложили для утверждения в Госдуме

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуры на правительственные должности. Это главы пяти министерств и десятый вице-премьер.

Министром строительства и ЖКХ предложили сделать Ирека Файзуллина, который заменит на этом посту Владимира Якушева.

Минприроды возглавит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. На его место пришел глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. Минэнерго будет руководить глава «Русгидро» Николай Шульгинов, Минтрансом — генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Десятым вице-премьером станет министр энергетики Александр Новак. В указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» внесли соответствующие изменения.

Схема утверждения новых назначений в правительстве новая. Президент назначает кандидатуры премьера, его заместителей и министров, но одобряет их Госдума. Нововведение не касается силовиков и руководящих должностей в МИД: для их назначения глава государства должен проконсультироваться с Совфедом и получить от сенаторов ответ.