Власть 14 декабря 2022, 03:01 Пять уральских регионов вошли в список лучших по ведению социальных сетей

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Власти Тюменской и Курганской областей, Пермского края, ХМАО и ЯНАО попали в список лучших по ведению пабликов в соцсетях. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Речь идет об исполнении закона об освящении работы правительств в социальных сетях.

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«В топ-10 вошли Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курская, Ульяновская, Курганская, Новгородская, Калужская, Белгородская и Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ», — уточнили в ведомстве.

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В следующим году Минцифры будет более активно следить за качеством ведения страниц в социальных сетях.