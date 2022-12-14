14 декабря 2022, 03:01
Пять уральских регионов вошли в список лучших по ведению социальных сетей
Власти Тюменской и Курганской областей, Пермского края, ХМАО и ЯНАО попали в список лучших по ведению пабликов в соцсетях. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Речь идет об исполнении закона об освящении работы правительств в социальных сетях.
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«В топ-10 вошли Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курская, Ульяновская, Курганская, Новгородская, Калужская, Белгородская и Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ», — уточнили в ведомстве.
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В следующим году Минцифры будет более активно следить за качеством ведения страниц в социальных сетях.
Соцсети
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