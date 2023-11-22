22 ноября 2023, 21:57
Пять типографий норвежского Amedia перешли во временное пользование России
Путин утвердил переход пяти типографий Amedia во временное пользование России
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче пяти типографий норвежского холдинга Amedia из управления Росимущества в управление правительства Москвы. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
«Вмущество: 3 654 242 обыкновенные акции акционерного общества „Прайм принт Москва“, принадлежащие Амедиа Истерн Юэроп АС. Временно управляющий: правительство Москвы», — написано в указе.
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В распоряжение правительства Москвы также перешли 140 тысяч обыкновенных акций «Прайм принт Екатеринбург», 6790 тысяч акций «Прайм принт Челябинск», 700 акций «Прайм принт Новосибирск» и 56% долей в уставном капитане «Прайм принт Воронеж».
В сентябре СМИ сообщали, что Путин передал во временное управление Росимуществу доли Amedia в пяти типографиях «Прайм принт». При этом возможность введения временного управления над активами лиц из недружественных государств появилась в РФ с апреля текущего года.
Норвегия
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