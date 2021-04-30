Пять россиян получили звание Герой Труда
Пять россиян были удостоены звания «Герой труда». Указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили на сайте Кремля.
Они получили звание за «особые трудовые заслуги перед государством и народом».
Звание «Герой труда» присвоено заместителю генерального директора ПАО «ОДК-Сатурн» Виктору Полякову и трактористу ООО имени Кирова в Ростовской области Александру Бондаренко. Также почетное звание получил художественный руководитель — директор «Республиканской школы искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей» в Дагестане Мурад Кажлаев, отметило Daily Storm.
Помимо них, Путин отметил капитана-наставника отдела департамента безопасности и качества филиала публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» во Владивостоке Геннадия Антохина. А еще в указе числится Людмила Суслякова — машинист крана доменного цеха в «ЕВРАЗ Объединенном Западно-Сибирском металлургическом комбинате» в Кемеровской области, написал «Политэксперт».
Приказ опубликован накануне 1 Мая.