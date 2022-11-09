09 ноября 2022, 18:06
Пять путепроводов появятся на северо-востоке Москвы до 2026 года
Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в северо-восточной части столицы до 2026 года построят пять путепроводов. Об этом сообщила НСН.
«По трем объектам уже ведется проектирование, по двум — специалисты разрабатывают градостроительную документацию», — уточнил Загрутдинов.
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По его словам, новые объекты улучшат ситуацию на дорогах Москвы, например, снизят транспортную загруженность. Кроме того, в городе появятся дополнительные маршруты передвижения, заключил чиновник.
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Москва 2022
Строительство
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