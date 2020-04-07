Пять картофелин и две сосиски. Карельский продуктовый набор для малоимущих взорвал соцсети

Специфический продуктовый набор для малоимущих семей и детей-инвалидов выдали в Карелии. Он состоял из пяти — шести картофелин, двух сосисок, маргарина, 500 граммов сахара и килограмма муки.

Как сообщил «Росбалт», такой набор был рассчитан на две недели. После массовых возмущений в социальных сетях, местные власти приостановили выдачу продуктовых пакетов.

Во вторник, 7 апреля глава администрации сообщил, что директора комбината школьного питания в Питкярантском районе Карелии уволили.

Я так же, как и вы, возмущен сегодняшней ситуацией с продуктовыми пакетами, сложившейся в городе. Директор Комбината школьного питания, принявшая решение о подобном комплектовании продуктовых пакетов, уволена. Сухпайки будут выданы всем, кому положено сообщение главы администрации Трошина Дмитрия «ВКонтакте»

Отмечается, что выдача новых продуктовых наборов всем льготным категориям детей начнется с 9 апреля.

Ранее власти Санкт-Петербурга повторно выдадут продуктовые наборы учащимся начальных классов, которым полагается бесплатное питание во время введенной самоизоляции. В наборе будут: сахар, рис, макароны, шоколад, чай, печенье, сгущенка.