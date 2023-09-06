Власть 06 сентября 2023, 15:50 Пьяным водителям разрешили сидеть за рулем, но при одном условии Верховный суд разрешил нетрезвым водителям сидеть за рулем припаркованных авто РИА «Новости»

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Верховный суд не разрешил штрафовать пьяных водителей, решивших посидеть за рулем припаркованных автомобилей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постановление судебной коллегии по делам об административных правонарушениях.

Поводом для разбирательства послужило дело жителя Подмосковья, который сидел в припаркованной на обочине машине с заглушенным двигателем. Его заметили инспекторы, анализ показал, что в крови мужчины был алкоголь.

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В отношении автомобилиста составили протокол. Мужчину лишили прав на два года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. После этого он обратился в Верховный суд с жалобой и доказал, что состава правонарушения в его действиях не было.

Судья постановил, что водителем признается лицо, управляющее транспортным средством. В случае с истцом машина не двигалась, что подтвердили свидетели. Суд отменил все решения и прекратил дело из-за недоказанности обстоятельств.

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