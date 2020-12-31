Фальшивых спецназовцев выловил питерский СОБР
Об этом сообщили «Вести» со ссылкой на региональный главк МВД. Псевдоспецназ был вооружен и наряжен в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов.
Выяснилось, что за некую мзду клиент мог получить или заказать для кого-нибудь «незабываемые впечатления» в ходе силового захвата.
«При этом для пущей достоверности сотрудники фирмы наряжены в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов. Экипировка также впечатляет: штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощенные „пистолеты Стечкина“», — сообщили РИА «Новости» в ГУМВД.
Оба «спецназовца» сейчас едут в отделение полиции для разбирательства.
О появлении ряженых силовикам сообщили в Росгвардии. В заблокированном спецназом на заправке микроавтобусе находились водитель, девушка-видеооператор и двое фальшивых спецназовцев.
По закону, за незаконное ношение форменной одежды им может грозить штраф размером 1,5 тысячи рублей.