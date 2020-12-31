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    31 декабря 2020, 01:57

    Фальшивых спецназовцев выловил питерский СОБР

    Анастасия Кукова

    На автозаправке по улице Шаумяна в Санкт-Петербурге оторопевшие водители стали свидетелями задержания одних спецназовцев другими. Позже стало известно, что реальные силовики выловили группу ряженых, предоставлявших услуги по розыгрышам и инсценировкам задержаний.
    Фальшивых спецназовцев выловил питерский СОБР

    Об этом сообщили «Вести» со ссылкой на региональный главк МВД. Псевдоспецназ был вооружен и наряжен в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов.

    Выяснилось, что за некую мзду клиент мог получить или заказать для кого-нибудь «незабываемые впечатления» в ходе силового захвата.

    «При этом для пущей достоверности сотрудники фирмы наряжены в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов. Экипировка также впечатляет: штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощенные „пистолеты Стечкина“», — сообщили РИА «Новости» в ГУМВД.

    Оба «спецназовца» сейчас едут в отделение полиции для разбирательства.

    О появлении ряженых силовикам сообщили в Росгвардии. В заблокированном спецназом на заправке микроавтобусе находились водитель, девушка-видеооператор и двое фальшивых спецназовцев.

    По закону, за незаконное ношение форменной одежды им может грозить штраф размером 1,5 тысячи рублей.