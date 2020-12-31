Фальшивых спецназовцев выловил питерский СОБР

На автозаправке по улице Шаумяна в Санкт-Петербурге оторопевшие водители стали свидетелями задержания одних спецназовцев другими. Позже стало известно, что реальные силовики выловили группу ряженых, предоставлявших услуги по розыгрышам и инсценировкам задержаний.

Об этом сообщили «Вести» со ссылкой на региональный главк МВД. Псевдоспецназ был вооружен и наряжен в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов.

Выяснилось, что за некую мзду клиент мог получить или заказать для кого-нибудь «незабываемые впечатления» в ходе силового захвата.

«При этом для пущей достоверности сотрудники фирмы наряжены в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов. Экипировка также впечатляет: штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощенные „пистолеты Стечкина“», — сообщили РИА «Новости» в ГУМВД.

Оба «спецназовца» сейчас едут в отделение полиции для разбирательства.

О появлении ряженых силовикам сообщили в Росгвардии. В заблокированном спецназом на заправке микроавтобусе находились водитель, девушка-видеооператор и двое фальшивых спецназовцев.

По закону, за незаконное ношение форменной одежды им может грозить штраф размером 1,5 тысячи рублей.