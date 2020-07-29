Писатель сравнил жалобы Украины на парад ВМФ в Крыму с песней Высоцкого

Писатель Николай Стариков заявил, что возмущения Украины парадом ВМФ в Крыму напоминают одну из песен барда Владимира Высоцкого.

Киев пожаловался на РФ в ООН после проведения военно-морского парада в Севастополе в День ВМФ. Отмечается, что украинская сторона рассматривает проведение мероприятия «во временно оккупированном городе Севастополе» без согласия Украины как нарушение норм международного права.

Стариков отметил, что Украина действует под диктовку «заокеанских кураторов». Он подтвердил, что российская база находилась в Севастополе со времен Екатерины II, однако она разместилась там с разрешения властей страны, пишет ИА Nation News.

«Понятно, что пользы от подобных обращений в материальной сфере никаких. Это больше всего стороннему наблюдателю напомнит песню Высоцкого о сумасшедшем доме», — подчеркнул специалист.

Как считает эксперт, украинские власти хотят ситуации, которая напоминают поведение Японии с Курилами. Так, когда там проходят военные учения, прилетает кто-либо из высокопоставленных лиц, то Япония выражает дипломатический процесс. Он заключил, что Крым и Курилы являются неотъемлемой частью нашего государства.