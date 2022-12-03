03 декабря 2022, 15:21
Пиротехнику запретили в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз запретил пиротехнику до и во время праздников
Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил об ограничении продажи и использовании пиротехники в регионе в период новогодних праздников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что просьба запретить петарды и фейерверки поступила от местных жителей. Участники оперативного штаба Брянской области рассмотрели эту тему наряду с остальными вопросами обеспечения безопасности в регионе.
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Богомаз заключил, что решение об ограничениях в штабе приняли единогласно. В итоге власти запретили продажу и применение пиротехники как частными, так и юридическими лицами до и во время новогодних праздников в связи с «высоким уровнем опасности террористической угрозы» в Брянской области.
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«Разрешено использовать хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня», — заключил Богомаз.
Новый год
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