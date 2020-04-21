Пир во время чумы? Власти Якутии объяснили, зачем им банкет на 1,5 млн рублей

Власти Якутии заявили, что банкет, который заявлен в плане мероприятий республики — совсем не то, о чем подумали многие. Это скорее часть деловых и протокольных событий, которые пройдут до конца года, а не в ближайшее время.

«Конкурс на организацию банкета стоимостью 1,5 миллиона рублей объявлен в силу специфики деятельности парламента Якутии, который организует мероприятия делового и протокольного характера», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе госсобрания республики.

При этом в парламенте уточнили, что сами мероприятия состоятся после того, как закончится пандемия. В целом, как отметили в пресс-службе, расходы на текущий год в бюджете Якутии сократили на 70 миллионов рублей. Среди прочих пунктов, на которые уменьшили траты, — и командировки народных депутатов.

15 апреля президент России Владимир Путин в рамках видеоконференции с правительством заявил о дополнительных финансовых средствах для регионов. 200 миллиардов рублей должны пойти на решение самых неотложных социальных вопросов и поддержку населения субъектов на фоне пандемии коронавируса.