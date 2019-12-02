Пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке в сильнейшем тумане

По словам пилотов, погода перед посадкой менялась «каждые десять минут», а во время снижения борта условия стали хуже. Однако экипаж самолета был готов к этому, и воздушное судно ушло на запасной круг. Это помогло дождаться небольшого улучшения видимости, после которого самолет пошел на снижение.

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Решение пойти на посадку не было необдуманным, добавил пилот воздушного судна. «Это в нашем деле недопустимо», — заявил командир экипажа. Он также отметил, что доволен своей командой.

Самолет президента России Владимира Путина приземлился 28 ноября в Бишкеке при сильнейшем тумане. Из-за плохих погодных условий президентский борт хотели направить в Алма-Ату.

В Бишкеке Путин принял участие в заседании глав стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).