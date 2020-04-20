Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости новым типом коронавирусной инфекции в России пока не достигнут. Он отметил, что сейчас нужно сделать все возможное, чтобы сгладить его прохождение.

Об этом президент рассказал во время видеоконференции перед совещанием с экспертами-вирусологами и политиками. Он отметил, что эпидемия распространилась уже на все 85 субъектов страны.

Путин подчеркнул, что власти понимали — коронавирус обязательно проникнет в другие регионы. Однако этот процесс удалось притормозить, что видно из небольшого числа подтвержденных случаев заражения во многих субъектах страны.

Благодаря прилагаемым усилиям, в стране удалось замедлить распространение коронавируса. Однако Путин подчеркнул, что это — не повод успокаиваться. По прогнозам специалистов, пик заболевания в России еще не начался.

Нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить время прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений Владимир Путин.

По последним данным, в России зафиксировали 47 121 пациентов с подтвержденным диагнозом. В одних регионах выявили единичные случаи, в других — СОVID-19 заболели тысячи пациентов. Больше всего зараженных в Москве — по информации на 20 апреля, в столице лечатся 26 350 человек.