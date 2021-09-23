ПФР перечислил внеплановые и плановые повышения пенсий в течение года

Пересчет и повышение пенсии в связи с достижением 80 лет, увольнением с работы или приобретением стажа на севере не связано с фиксированными датами в течение года. В этих случаях увеличение выплат происходит при наступлении соответствующих обстоятельств.

Как сказано на сайте Пенсионного фонда России, пенсионерам надбавка устанавливается автоматически и им не нужно предпринимать какие-либо действия.

«Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста», — пояснили в ПФР.

Не существует привязки к фиксированной дате, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на севере. В ПФР уточнили, что в этом случае следует подать заявление с подтверждающими документами. Выплаты будут пересчитаны с нового месяца.

В течение года есть даты, когда проводятся перерасчеты. В частности, 1 января индексируются страховые пенсии, а 1 апреля повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.

Ежегодно 1 августа ПФР повышает страховые пенсии работающих пенсионеров и выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности.

Все перерасчеты по фиксированным датам происходят автоматически.

Следующий индексированный перерасчет социальных пенсий на 7,7% произойдет 1 апреля 2022 года.