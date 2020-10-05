Певца Элвина Грея назначили советником главы Башкирии по вопросам культуры

Певец Радик Юльякшин, известный под именем Элвин Грей, стал советником главы Башкирии по вопросам культуры и молодежной политики. Он будет помогать на общественных началах.

«Он очень многое делает для пропаганды башкирской культуры в молодежной среде. Очень популярный человек и сейчас нам очень помогает. Поэтому принято такое решение», — рассказал глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в региональном правительстве. Его слова приводит РБК.

Эвилну Грею 31 год. В 2017 году он стал заслуженным артистом Башкирии. Грей исполняет песни на башкирском, татарском и русском языках. Он активно ведет Instagram, в котором делится подробностями своей жизни с подписчиками. Например, в сентябре Грей опубликовал пост с поздравлением Рустама Минниханова, который победил на выборах президента Татарстана.

С 2011 года Элвин Грей проживает в Москве. В 2016-м он получил награду «Человек года культуры Татарстана» — за исполнителя голосовали читатели газеты «Бизнес Online».