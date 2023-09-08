Власть 08 сентября 2023, 14:26 Певица Диана Гурцкая проголосовала на выборах мэра Москвы Гурцкая проголосовала на выборах мэра Москвы с помощью специального сервиса Фото: Telegram-канал Общественный штаб: выборы — 2023

Читать 360tv в

Российская певица и член Общественной палаты России Диана Гурцкая проголосовала на выборах мэра Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Общественного штаба.

Певица отдала свой голос с помощью специальной технологии для слепых и слабовидящих.

Свой выбор может сделать каждый! Сегодня это просто и удобно. Диана Гурцкая

Для москвичей с нарушениями зрения и моторики разработали полностью адаптированную систему онлайн-голосования на портале mos.ru. Она совместима со специальными программами, такими как скринридеры. Благодаря им люди с нарушениями зрения смогут воспользоваться системой голосования полноценно.

Выборы стартовали во многих регионах России и пройдут 8-10 сентября. При этом на систему дистанционного электронного голосования по состоянию на 12:00 совершено более пяти тысяч DDoS-атак. Однако на проведение голосования они никак не повлияли.