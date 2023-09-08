08 сентября 2023, 14:26
Певица Диана Гурцкая проголосовала на выборах мэра Москвы
Гурцкая проголосовала на выборах мэра Москвы с помощью специального сервиса
Российская певица и член Общественной палаты России Диана Гурцкая проголосовала на выборах мэра Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Общественного штаба.
Певица отдала свой голос с помощью специальной технологии для слепых и слабовидящих.
Свой выбор может сделать каждый! Сегодня это просто и удобно.
Диана Гурцкая
Для москвичей с нарушениями зрения и моторики разработали полностью адаптированную систему онлайн-голосования на портале mos.ru. Она совместима со специальными программами, такими как скринридеры. Благодаря им люди с нарушениями зрения смогут воспользоваться системой голосования полноценно.
Выборы стартовали во многих регионах России и пройдут 8-10 сентября. При этом на систему дистанционного электронного голосования по состоянию на 12:00 совершено более пяти тысяч DDoS-атак. Однако на проведение голосования они никак не повлияли.
Инвалиды
Единый день голосования
Москва 2023
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