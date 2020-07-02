Он считает, что в поправках каждый житель России мог найти что-то для себя, что близко именно ему.

Толстой также высказался и об избирательном процессе. По его словам, он прошел максимально прозрачно, на самом высоком уровне, что подтвердили и наблюдатели, как отечественные, так и зарубежные.

«Так что легитимность прошедшего голосования ни у кого не может вызывать сомнений, а его результаты — это позиция большей части населения России, это мандат доверия президенту Владимиру Путину на дальнейшее укрепление страны — нравится это кому-то или нет», — пояснил Толстой.