Петр Толстой предлагает закрепить в Конституции РФ брак как союз мужчины и женщины

По словам политика, если закрепить брак, это снимет множество вопросов, которые пытаются задавать в Евросоюзе, на площадке ПАСЕ, сравнивая с другими европейскими странами, написал сайт «Известия».

Толстой заявил, что Россия никогда не согласится выделять ЛГБТ-сообщества как отдельную категорию граждан. В этом вопросе РФ никогда не согласится с ЕС.