Петр Толстой предлагает закрепить в Конституции РФ брак как союз мужчины и женщины
Петр Толстой, вице-спикер Госдумы, рассказал, как закрепление в Конституции РФ понятия брака как союза между мужчиной и женщиной снимет претензии со стороны Совета Европы по отношению к России. Об этом сообщила «Парламентская газета».
По словам политика, если закрепить брак, это снимет множество вопросов, которые пытаются задавать в Евросоюзе, на площадке ПАСЕ, сравнивая с другими европейскими странами, написал сайт «Известия».
Толстой заявил, что Россия никогда не согласится выделять ЛГБТ-сообщества как отдельную категорию граждан. В этом вопросе РФ никогда не согласится с ЕС.